“Los festivales deben ser más austeros para darle la oportunidad a los artistas pequeños”

Recién llegado a Santa María, Leandro Robin visita los valles para luego arrancar con todo la temporada de verano. Este año que inicia llegó con algunas puertas que se cerraron pero con nuevas propuestas.

“Nosotros estamos en un impase hasta el lunes 6 y arrancamos. Estaré en Consquin con la delegación de Tucumán, Jesús María, la Humita en Tucumán, se viene el festival del Chuscha en Tafí, el del queso, estamos muy contentos porque se comenzaron a abrir nuevas puertas y a cerrar otras. Estuvimos en la inauguración de temporada en Tafí del Valle y gracias a ello hemos tenido muchas entrevistas en radios contando lo que hacemos. Seguramente para el carnaval estaremos en Amaicha del Valles. En Santa María no se nos dio, estamos intentando entrar en Cafayate, hay todo un cambio de gobierno y la cuestión económica también complica mucho, no sólo para nosotros sino también para grandes artistas”, expresó Robin.

Destacó que se nota mucho el cambio en cuanto a presupuestos, pero que está de acuerdo en que los festivales deben ser más austeros y que se gaste menos, que deje de ser un negocio de pocos y que vuelva a ser una fiesta del pueblo en donde la gente va a divertirse. “Eso nos da la oportunidad a los números más chicos como nosotros. Yo no tuve la oportunidad de entrar en el festival de Santa María pero tengo la oportunidad de ver a un montón de amigos míos que la vienen remando y están en la cartelera y eso me pone muy contento”, agregó.

Comentó que está trabajando en una zamba carpeta para Santa María que la grabará con Sergio Galleguillo. “De las canciones que compuse yo, ésta es de las mejores y estoy muy feliz con eso. Estamos viendo que más podemos grabar porque está todo muy duro, porque para grabar está en dolares aunque no parezca cierto. Hicimos una muy buena amistad con Sergio Galleguillo y venimos realizando una gira con él. Me pidió que veamos de hacer algo en carnaval en Santa María ya que no estará en el festival, tampoco vendrá a Cafayate, Amaicha ni al Queso”, dijo el cantante.