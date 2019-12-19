LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS SON LOS CHICOS DE SAN JOSE BANDA…

LA SRTA. ANDREA AGUIRRE, JUNTO A SU EQUIPO DE TRABAJO, REALIZAN LOS TALLERES DE PINTURA EN PIEDRA Y RECICLADO DE DESCARTABLES.
DONDE LOS CHICOS SON LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS.
EN ESTA OPORTUNIDAD, ESTAN TRABAJANDO EN LOS ELEMENTOS Y ADORNOS, PARA HACER EL ARBOLITO DE NAVIDAD. UNA IDEA MUY LINDA Y MUY CREATIVA. LOS CHICOS ESTAN MUY EMOCIONADOS CON ESTE TRABAJO Y ANSIOSOS DE ARMAR EL ARBOL NAVIDEÑO PARA ESA CONUNA.
OTRO ORGULLO SANJOSEÑO…
DISTRITO SAN JOSE, GESTION, TONITO GOMEZ, INTENDENTE.
DEPARTAMENTO SANTA MARIA, PROVINCIA DE CATAMARCA.
EN EL NOROESTE ARGENTINO.