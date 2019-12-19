19 diciembre, 2019
Sociedad

LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS SON LOS CHICOS DE SAN JOSE BANDA…

por admin00

LA SRTA. ANDREA AGUIRRE, JUNTO A SU EQUIPO DE TRABAJO, REALIZAN LOS TALLERES DE PINTURA EN PIEDRA Y RECICLADO DE DESCARTABLES. 
DONDE LOS CHICOS SON LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS.
EN ESTA OPORTUNIDAD, ESTAN TRABAJANDO EN LOS ELEMENTOS Y ADORNOS, PARA HACER EL ARBOLITO DE NAVIDAD. UNA IDEA MUY LINDA Y MUY CREATIVA. LOS CHICOS ESTAN MUY EMOCIONADOS CON ESTE TRABAJO Y ANSIOSOS DE ARMAR EL ARBOL NAVIDEÑO PARA ESA CONUNA.

OTRO ORGULLO SANJOSEÑO…

DISTRITO SAN JOSE, GESTION, TONITO GOMEZ, INTENDENTE.
DEPARTAMENTO SANTA MARIA, PROVINCIA DE CATAMARCA. 
EN EL NOROESTE ARGENTINO.

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