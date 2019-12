Quedó oficialmente re-inaugurado el Paseo Costanera

En la noche del sábado se habilitó uno de los principales espacios que tiene Santa María en vista de la temporada turística; el Paseo Costanera. El intendente Sánchez destacó que esta es una de las últimas obras del año.

Con la presencia del Gobernador Ing. Raúl Jalil, la Dip. Nac. Silvana Ginochio, el Senador Ing. Raúl Chico y los funcionarios locales, cortaron la cinta y habilitaron la circulación del paseo costanera en el que hubo un adoquinamiento de la avenida central y obras complementarias del camping contiguo y la habilitación de cámaras de seguridad para controlar los desmanes que siempre suelen registrarse.

“Hoy tuvimos la visita del Gobernador y creo que es importante para Santa María. Es la última obra y hacerlo de esta manera habla de la importancia de los trabajos y estoy orgulloso de los obreros que trabajaron día y noche. Ya le demostraron a la provincia que se puede resolver problemas y necesitamos un fuerte respaldo” expresó el intendente, al tiempo que destacó el acompañamiento de la Diputada para lograr gestiones nacionales.

Pero también dijo que se necesita la gestión de los funcionarios provinciales porque son obras para lo santamarianos. Sobre esto dijo que no se contó con la presencia de un diputado(del FCyS) como tampoco de ediles del distrito. “Hay funcionarios que no están en Santa María, no aparecen y llama la atención porque todos tenemos que sacar a Santa María adelante. En mi discurso no lo quise decir frente al Gobernador, no tenía sentido, pero sobre esta obra se opusieron los concejales del FC yS. Es una obra emblema. Entonces ¿Que pesa más? ¿los intereses personales, políticos, por sobre el interés general de Santa María? sobre esto quiero que la comunidad entiendo cómo estamos trabajando” añadió.