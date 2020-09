Contamos con una plataforma que permite que todas las consultas puedan ser de manera virtual

La oficina local de Anses continúa realizando las atenciones en base a los turnos que se solicitan vía online y las consultas virtuales que se realizan a diario. Se trabaja en un 90% de manera virtual.

«Nosotros estamos trabajando solamente con turnos y se atiende los turnos que nos envían desde Buenos Aires más la atención virtual. Estamos atendiendo desde las 08 hasta las 13 hs dependiendo de la documentación que traiga cada beneficiario», informó Alicia Quinteros.

Aclaró que la oficina no atiende cuestiones referidas al IFE ya que para eso se dispone de una plataforma para celulares.

Respecto de aquellas personas que vienen desde Tafi del Valle, Amaicha, El Paso, la encargada de la oficina local mencionó que se habló con el jefe de policía que no se atendería gente de Tafi del Valle por la cantidad de casos en el lugar. «Hoy las chicas me dijeron que se atendió a gente de Tafi del Valle y ya quedaron impactadas por lo que sucede en el lugar. Nosotras atendemos gente con turno y no contamos con personal policial en la puerta de la oficina. Cuando los atendemos recién nos damos cuenta de dónde vienen, lo que sucedió hoy no sabemos cuál es la situación de esas personas o como hicieron para pasar por el control» aclaró.