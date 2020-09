Los Comités de Emergencias aunaron criterios para el departamento Santa María

El Comité de Emergencia de Santa María se reunió el día de ayer con el COE del distrito de San José para aunar criterios en cuanto a esta nueva instancia que atraviesa el departamento. Ya no se habla de fase sino de instancias que se van modificando con el transcurrir de los días y en base a cómo se presenta la pandemia.

«En horas de la tarde nos reunimos en la hostería de San José para tratar las medidas que se van a tomar en cuanto a la situación epidemiológica de las localidades vecinas como ser Belén en dónde está muy complicada la situación. La ciudad de Belén está prácticamente encapsulada, no se permite el ingreso ni salida de personas hacia la ciudad de Belén ni hacía las localidades del denominado norte grande y norte chico de Belén. Se estuvo recopilando información también de ciudad capital, pidiendo directivas sobre cómo se va a orientar el tema de los aislamientos, porque se tenía pensado aislar a las personas que provengan tanto de capital y de Belén. Se decidió que las personas que provengan de Belén deberán realizar el aislamiento y el control sanitario pero las que provengan desde capital no deberán realizarlo porque no se declaró la circulación comunitaria», informó el Crio. Sergio Soria.

Respecto de los remiseros que realizan viajes hacia la ciudad capital y a Belén, el comisario mencionó que están siendo moritoneadas al regresar y se seguirá con la misma modalidad. Mientras que la empresa Rutas de Valle por el momento no estarían dadas las condiciones para que retomen sus actividades en cuanto a transporte. «La empresa Parra hace el recambio del personal de la Mina, lleva el personal que va con hisopados y trae a la gente que estuvo trabajando por 21 días internados en la mina de acuerdo al convenio formado entre el Ministerio de Salud y Minería que les serviría como aislamiento», agregó el comisario.

En cuanto a la situación con Amaicha del Valle, se flexibilizó la circulación por el contacto económico que tienen con Santa María. «Se permite cierta cantidad de ingresos por día y por supuesto la cuestión de salud también son atendidos aquí. En Amaicha se les exige a los transportistas que circulen con el PCR negativo y toda la documentación pertinente. Con la gente del Paso se hizo un relevamiento de todos los que necesitan realizar trámites en nuestra ciudad y existe un compromiso de la comunidad indígena de controlar los ingresos que pudieran surgir desde otras localidades. En ese sentido se hizo un listado de las personas que viven allí y ellos pasan previo controles», dijo.