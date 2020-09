Santamariano da a conocer su testimonio tras recuperarse de COVI-19

Luis Pachao es el transportista que venció al COVID y ya está totalmente recuperado. Fue atendido en Corrientes y cuando fue dado de alta regresó junto a su familia en Loro Huasi. Resaltó la necesidad de tomar las medidas de prevención porque es una enfermedad muy difícil.

«Ya estamos fuera del aislamiento obligatorio después del COVID que tuve en Corrientes pero voy a seguir con algunos estudios. Me hicieron un hisopado el viernes y un análisis de sangre para la donación de plasma. No tuve ningún síntoma cuando me vine de Corrientes lo único que me recomendaron fue que el camino hasta aquí debía ser tranquilo. Cuando llegue fui al hospital me hicieron los estudios y pasé a aislamiento por 15 días. Llamé al médico en Corrientes para informar que sentía un pequeño dolor en la espalda pero me dijo que es normal, que no me preocupe», expresó Luis Pachao.

Destacó que se siente bien de poder estar junto a su familia, ya que el estar lejos lo hacía pensar mucho en ellos. Los únicos síntomas que tuvo durante la enfermedad fueron un dolor de espalda y perdida del olfato. Mencionó que estaba preparado para la enfermedad porque al ser transportista estaba muy expuesto.

«Gracias a Dios estuve pocos días con suero por lo que mi recuperación fue muy rápida. Además tenía mucha fuerza de voluntad y eso ayudó mucho», agregó.

Comentó que al llegar a Santa María fue muy bien tratado, recibió muchos mensajes de fuerza. «Los vecinos me trataron muy bien. Eso de poder donar plasma me pone contento porque sé que puedo ayudar a alguien y salvar vidas. Decidí donar mi plasma aquí porque sé que alguien lo puede necesitar», dijo.